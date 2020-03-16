الوقف الشيعي في العراق يغلق المساجد والحسينيات التابعة له للوقاية من كورونا

وقال الوقف في بيان له، إنه "تقرر التوجيه بإغلاق جميع الجوامع والمساجد والحسينيات التابعة في ادارتها لديوان الوقف الشيعي في عموم العراق، وتعليق أي نشاطات دينية او ثقافية (تجمعات) فيها، او في المراكز الملحقة بها حفاظا على الصحة والسلامة المجتمعية".

وأضاف البيان، أن "القرار يأتي نظراً للظروف الصحية الاستثنائية التي يعيشها العالم عموماً والعراق خصوصا ومع انتشار بعض الفايروسات الخطيرة، والتزاما منا في ديوان الوقف الشيعي بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن خلية الأزمة الوطنية وذوي الاختصاص".

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت، الاثنين، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الوزارة ان الحالات الجديدة توزعت كالتالي، حالتان في بغداد / الكرخ، و حالة واحدة في مدينة الطب ببغداد ايضا، وحالة واحدة في الديوانية، وحالتان في النجف، وحالة وفاة واحدة.

وبهذا بلغ مجموع الإصابات في العراق ١٣٣ اصابة ومجموع حالات الشفاء ٣٢ حالة ومجموع الوفيات 10 حالات.

يذكر ان رئيسة برلمان اقليم كردستان في العراق، ريواز فائق، أخضعت نفسها لحجر صحي بعد عودتها الى العراق من زيارة لهولندا استغرقت ثلاثة ايام، وعقب وصولها الى الاقليم اجرت فحصاً خاصا لفيروس كورونا وكانت النتيجة سلبية، وبالاضافة الى الفحص الطبي قررت وكالتزام بالتعليمات الصحية أن تمضي فترة الحجر الصحي المحددة في منزلها".

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