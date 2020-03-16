الشيخ قيس الخزعلي: عدم اتفاق القوى السياسية رغم تحديات المخاطر أمر معيب

وذكر الشيخ الخزعلي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ان "عدم الاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء بسبب مزاجية بعض القوى السياسية يدل على عدم الاهتمام بالمصلحة العامة للدولة".

واضاف، ان "عدم اتفاق القوى السياسية خلال الفترة الدستورية رغم تحديات المخاطر أمر معيب".

وتابع "بما ان صعوبة الوصول الى رئيس وزراء مجمع عليه نعتقد بضرورة المسير بشبه الاجماع أو أكثر الاجماع بين القوى السياسية".

وأشار الشيخ الخزعلي الى ان "الاصح في هذا الوقت هو قيام رئيسي الجمهورية والوزراء وحسب المادة (61) (تاسعا) بمخاطبة البرلمان لاعلان حالة الطوارئ لاعطاء صلاحيات استثنائية للحكومة الحالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والازمة الاقتصادية التي يمكن أن يعانيها ابناء شعبنا جميعا".

ويشهد العراق ازمة سياسية كبيرة اثر عدم اتفاق القوى السياسية العراقية على اختيار شخصية جديدة مرشحة لتكليفها برئاسة الوزراء بدلا عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، وكانت القوى السياسية العراقية قد اخفقت بتمرير حكومة محمد توفيق علاوي الذي كلف من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة مؤقتة وأقامة انتخابات مبكرة في البلاد، واثر هذا الاخفاق قدم علاوي استعفاء من هذا التكليف.

وتمر البلاد في ظروف حرجة جدا اثر تفشي فيروس كورونا مع قلة الامكانات الصحية، بالاضافة الى شبح المشكلة الاقتصادية التي تلوح في الافق والتي ربما ستؤثر بشكل كبير جدا اثر انخفاض اسعار النفط العالمية.

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