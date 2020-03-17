تيار الحكمة العراقي: تهديد بومبيو يدل على ظهور ملامح احتلال اميركي جديد للعراق

وذكر البخاتي في تصريح صحفي، ان "موقف الحكومة العراقية من الهجمات الأمريكية الأخيرة ضد الحشد الشعبي والجيش والشرطة ضعيف ودفع واشنطن لعدم احترام سيادة البلاد".

وأضاف، ان "حديث بومبيو مع عبد المهدي يمثل عدم احترام أمريكا للحكومة العراقية".

ولفت الى ان "التحركات الأمريكية الأخيرة واستبدال فرقها القتالية داخل العراق يدل على ظهور ملامح احتلال أمريكي جديد للعراق".

واوضح (في اشارة الى الهجمات الجوية الامريكية الغادرة)، أن "أمريكا استباحت الأجواء العراقية ولم تعلم الحكومة الاتحادية بتنفيذ هجماتها وهذا الأمر يدل على فرض الهيمنة الأمريكية على البلاد وعودة الاحتلال".

وفي ذات السياق اعتبر النائب عن كتلة صادقون في البرلمان العراقي احمد الكناني، موقف الحكومة الاتحادية من الهجمات الأمريكية الأخيرة ضد مواقع الحشد الشعبي والجيش بأنه لا يرتقي لمستوى المسؤولية، مبينا أن الادارة الأميركية تحاول إيصال رسالة بعدم الامتثال لقرارات الحكومة العراقية عبر إرسال الفرقة 101 الهجومية المحمولة جويا.

وطالب الكناني، الحكومة العراقية بالتحرك وفق قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية للحفاظ على سيادة البلاد عبر سلك الطرق الدبلوماسية والسياسية.

وشدد على ان الحكومة العراقية ملزمة بإنهاء التواجد الأجنبي وإلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن كون وجود القوات الأمريكية غير مبرر بعد تحقيق النصر على عصابات داعش الإرهابية.

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