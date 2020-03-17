موسكو: واشنطن تتعمد عرقلة محاربة كورونا في إيران

واوردت "روسيا اليوم" ان الخارجية الروسية اعادت إلى الأذهان تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني حول أن حملة الضغط الأمريكية والحظر غير الشرعي عائق كبير أمام محاربة فيروس كورونا.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن سبب سقوط عدد كبير من الضحايا في إيران هو "الجهود الأمريكية المتعمدة لعرقلة محاربته"، وأن ملايين المواطنين الإيرانيين لم تعد لديهم إمكانية شراء الأدوية اللازمة.

وأكدت أن "السياسات غير الإنسانية الأمريكية تثير أسفا كبيرا وقلقا عميقا لدينا".

وأشادت موسكو بموقف طهران المتمسك بالاتفاق النووي، مؤكدة عزمها على "الحفاظ على هذه الصفقة والاستعداد لمواصلة الجهود لإعادة ميزان المصالح المفقود".

ودعت روسيا الولايات المتحدة إلى رفع حظرها عن إيران فورا، مؤكدة أن "زمن الوباء العالمي ليس مناسبا لتصفية الحسابات الجيوسياسية، وخاصة أنها لا أساس لها، بل مفتعلة من قبل واشنطن بهدف تلبية طموحاتها".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ستقدم المساعدة لإيران وسط ضغوط الحظر الأمريكي المستمرة وانتشار فيروس كورونا المستجد.

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