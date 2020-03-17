محافظ البنك المركزي الايراني: شعار "ازدهار الانتاج" تحقق في البلاد

واشار همتي في تصريح له مساء الاثنين الى شعار "ازدهار الانتاج" الذي اطلقه سماحة قائد الثورة الاسلامية على العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس الجاري) وقال، ان هذا الشعار تحقق في ضوء السياسات المتخذة ونشهد اليوم نموا اقتصاديا في القطاع غير النفطي.

واضاف، ان الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري تشير الى ان هذا الهدف قد تحقق، ففي حين كان النمو النفطي وغير النفطي سلبيا في العام (الايراني) الماضي فقد شهد هذا العام نموا في ظل الانشطة الواسعة المبذولة من قبل مختلف القطاعات في مسار تعزيز الانتاج الداخلي.

وتابع قائلا، لقد حققنا في فصل الخريف نموا اقتصاديا في القطاعين النفطي وغير النفطي حيث بلغت نسبة النمو في القطاع غير النفطي 3.3 بالمائة وذلك يعني ازدهار الانتاج في البلاد، وبطبيعة الحال من المحتمل ان تؤثر قضية كورونا على ذلك خلال الفترة الراهنة الا ان هذه المسيرة ستتواصل بصورة عامة.

*تسهيلات صندوق النقد الدولي

واشار همتي الى التسهيلات المتخذة من قبل صندوق النقط الدولي للدول التي تواجه قضية فيروس كورونا ومن ضمنها ايران، قائلا، ان هذا الامر من حقنا ويعد ادنى خطوة ممكنة، علما بان البلاد لم تستفد من هذا الحق على مدى الاعوام الستين الماضية فلماذا لا نستفيد من هذه التسهيلات اليوم ونحن بحاجة الى معدات (طبية).

واضاف محافظ البنك المركزي، لقد قدمنا طلبا بهذا الصدد، وسيتبين ما يقرره ادعياء العدالة على الصعيد الدولي وان كانت التدخلات الاميركية ستؤثر في هذا المجال ام لا.

وتابع قائلا، نحن نتابع الموضوع يوميا ولا يوجد هنالك اي شرط في عملية تسديد هذه التسهيلات ولربما تكون هنالك بعض النقط في كيفية الاستلام والتسديد.

واشار همتي، الى ان هنالك احتياطيات هائلة للبلاد مجمدة من قبل اميركا واضاف، سنسعى للافراج عن عشرات مليارات الدولارات المجمدة في البنوك الخارجية.

ونوه الى ان البنك المركزي وفر 39.2 مليار دولار لتغطية الواردات خلال العام الجاري واضاف، اننا وحتى اللحظة قمنا باستيراد ما قيمته 14.8 مليار دولار من السلع الاساسية والمعدات الطبية.

انتهى ** 2342