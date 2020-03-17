يجب إنفاق الميزانية العسكرية الأمريكية على الصحة العامة

وقال جوزيف جرايسون في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الثلاثاء حول مساهمته في السيطرة على فيروس كورونا الجديد: نظرا لأخطار انتشا فيروس كوفيد-19 ، فقط الغينا عقد المؤتمر العالمي حول الأسلحة النووية وتغير المناخ والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والذي كان مقررا انعقاده في كنيسة ريفرسايد .

واضاف : انه بدلا من ذلك، نحن نتدارس إمكانية عقد هذا المؤتمر عبر الإنترنت في أبريل مع ترجمة فورية للأشخاص الذين ليست لغتهم الأولى هي الإنجليزية.

وأضاف الناشط الأمريكي للسلام : نحن نتحرك في جميع أنحاء البلاد للتركيز على الاحتياجات الصحية العاجلة بالتزامن مع اليوم العالمي ضد الإنفاق العسكري.

وفقا لأحدث البيانات الصادرة فان 182 الفا و185 شخص مصاب في جميع أنحاء العالم بفيروس كورونا، توفى 7 الاف و148 منهم بالمرض وتعافى 79 الفا و418 شخص.

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