١٧‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٤ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83717900
٠ Persons

سمات

بحضور رئيس الجمهورية

افتتاح الطريق السريع بين طهران و البرز

افتتاح الطريق السريع بين طهران و البرز

طهران / 17 اذار/ مارس / ارنا – بحضور رئيس الجمهورية حسن روحاني افتتح صباح اليوم الثلاثاء القطعتين الثانية و الثالثة من الطريق السريع الرابط بين العاصمة طهران ومحافظة البرز.

و بحضور رئيس الجمهورية تم صباح اليوم افتتاح القطعتين الثانية و الثالثة من الطريق السريع "شهيد همت" بمسافة  9.6 كيلومتر الذي يربط بين العاصمة طهران ومدينه كرج مركز محافظة البرز ليبلغ طول هذا الطريق 15.5 كم .

وافتتاح هذا الطريق السريع يسهم في تقليل الازدحام المروري بين طهران والمحافظات الغربية و الشمالية ومنها قزوين وزنجان وتبريز.

و يعد هذا الطريق السريع الذي يبلغ طوله 14.5 كيلومتر جزءا من الممر الدولي الرابط بين شرق البلاد وغربها و يسهم اكماله في توفير وقتا كبيرا للمواطنين باختصاره المسافة بين طهران و غربها و تم بناء  37 جسرا و نفقين بطول 538 فيه.
وحضر مراسم الافتتاح رئيس مكتب رئاسة الجمهورية " محمود واعظي" و وزير الطرق وبناء المدن " محمد سلامي" ومحافظ البرز " عزيز الله شهبازي".

انتهى**م م**

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 5 =