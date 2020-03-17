منح اجازة لخمسين بالمائة من السجناء الامنيين

وردا على سؤال لارنا حول الاجازة التي اعطيت للسجناء لمغادرة السجن مؤقتا بسب كورونا واعياد النوروز، قال غلام حسين إسماعيلي في مؤتمره الصحفي الأخير لهذا العام الذي عقد عبر الفيديو اليوم الثلاثاء، قال ان هذا القرار شمل نحو 85 الف سجين بينهم سجناء امنيون.

من جانب اخر اشار اسماعيلي الى إن أحد أهم خطط الجهاز القضائي لهذا العام ( ينتهي 20 مارس) ، كان مكافحة فيروس الفساد البغيض في البلاد، والذي تحقق بفضل جهود كوادر السلطة القضائية.

وأضاف إن شعبنا يشاهد اليوم معاقبة من ارتكبوا الفساد بدلا من سماع أنباء الفساد اليائسة، وبات الناس يسمعون اخبار استرجاع المال العام المسروق بعد ان كانوا يسمعون اخبار سرقته، الامر الذي يؤكد فاعلية اداء السلطة القضائية في مكافحة فيروس الفساد.

يتبع..