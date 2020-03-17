الحكم الدولي للقران الكريم يقيم مسابقات القران في الفضاء الافتراضي

وقال ابو القاسمي اليوم الثلاثاء انه ومنذ الايام الاولى لتفشي فيروس كورونا قرر اقامة مسابقة للقران الكريم عبر الانترنت لبث روح الامل لدي المجتمع.

واضاف تم الاكتتاب للمسابقة في يوم 2 اذار/ مارس الحالي وبعد مرور 15 يوما تم استلام 580 ملف صوتي لقراء القران الكريم حيث تمت المرحلة الاولى للمسابقة واليوم ستنتهي المرحلة النهائية لها .

وبين ابو القاسمي ان المشاركة كانت من المانيا وتركيا واستراليا والعراق فضلا عن الجمهورية الاسلامية والملفت للنظر كانت مشاركة اطفال بعمر 6 و 7 سنين وكذلك شيوخ بعمر 66 عاما واكثر .

وقال ايضا تم اهداء جوائز المرحلة الاولى من المسابقة لـ 66 من المشاركين وستتم اليوم تسمية الفائزين الستة الاوئل واعطائهم الجوائز.

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