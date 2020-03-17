روحاني يؤكد : سنبذل قصارى جهدنا لتلبية حاجة المستشفيات الى الاجهزة الطبية

واطّلع الرئيس روحاني في هذا الاتصال، على آخر التقارير حول انتشار فيروس كورونا في قم المقدسة وايضا الاجراءات المتبعة لمعالجة المصابين هناك.

واعرب رئيس الجمهورية عن تقديره للاطباء والممرضين والكوادر العلاجية على جهودهم الدؤوبة لمعالجة المصابين، منوها بحملة الفحص التي اطلقتها وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي للكشف عن حالات الاصابة بالفيروس في مختلف المحافظات؛ ومؤكدا ان هذه التضحيات ستبقى خالدة في تاريخ البلاد واذهان الشعب الايراني.

كما اعلن الرئيس روحاني انه اوعز الى وزارة الصناعة والتعدين والتجارة بازالة جميع القيود في مجال توفير الاجهزة الطبية والصحية للمستشفيات بما في ذلك تخصيص المبالغ اللازمة من العملة الصعبة لاستيراد هذه السلع.

الى ذلك، قدم رئيس جامعة قم للعلوم الطبية، تقريرا شاملا حول وضع المستشفيات والجهود المتواصلة على خلفية انتشار فيروس كورونا في تلك المحافظة.

واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور"، ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 16 الفا و169 والوفيات 988 حالة، والمتعافين 5389 شخصا.

انتهى ** ح ع