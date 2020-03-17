الحكومة ستوفر جميع الاجهزة الطبية والعلاجية لمكافحة فيروس كورونا

واكد الرئيس روحاني في هذا الاتصال، ضرورة التزام الجميع بحملة "لن نغادر منازلنا" لتحقيق انجازات ملحوظة في مجال الحدّ من تفشي فيروس كورونا داخل البلاد.

واضاف، ان الحكومة والمسؤولين سيواصلون مهامهم خلال عطلة راس السنة (الايرانية – بدءأ من 21 اذار/مارس 2020)، لتقديم الخدمات الى المواطنين.

وقال روحاني : ان الحكومة والشعب يثمنان تضحيات الاطباء والممرضين والكوادر العلاجية في هذا الخصوص، والتي ستبقى خالدة في التاريخ واذهان الجميع.

من جانبه، قدم رئيس جامعة العلوم الطبية بمحافظة جيلان، تقريرا حول اخر المستجدات على خلفية انتشار فيروس كورونا في هذه المحافظة الشمالية والاجراءات المتبعة للحد من تفشي الاصابات هناك.

واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور"، ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 16 الفا و169 والوفيات 988 حالة، والمتعافين 5389 شخصا.

انتهى ** ح ع