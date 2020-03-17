قائد الثورة : للحدّ من تفشي المرض .. لا يجوز القيام برحلات غير ضروروية

وافاد القسم الاعلامي بمكتب قائد الثورة الاسلامية اليوم الثلاثاء، ان فتوى سماحته جاءت ردا على استفتاء جديد بشأن السفر خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

ونصّ الاستفتاء على انه "نظرا لدعوة المسؤولين من المواطنين بعدم السفر في ظل الظروف الراهنة حيث خطر انتشار فيروس كورونا، هل القيام بهذه الرحلات حرام شرعا؟ وبالتالي هل ينبغي اتمام الصلاة في هكذا رحلات؟".

وردا على هذا الاستفتاء، جاءت فتوى سماحة القائد على الشكل التالي :

لو اقتضت تدابير اللجنة الوطنية و وزراة الصحة، بهدف الحدّ من انتشار المرض على منع الرحلات غير الضروروية، فإنه ينبغي على الجميع اتباع هذه التدابير ولايجوز القيام بهكذا رحلات كما ينبغي اتمام الصلاة فيها.

انتهى ** ح ع