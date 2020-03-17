مصدر مسؤول : ايران توصلت الى دواء لترميم الاضرار الرئوية للمصابين بفيروس كورونا

واوضح قانعي في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الثلاثاء، ان هذا الدواء يحتوي على 3 انواع من الادوية، ويعمل على تقليل فترة رقود المرضى المصابين بكورونا الى 4 ايام فقط.

ولفت إلى أن الدواء المركب لا يتعارض مع طريقة علاج المرضى المتبعة من قبل وزارة الصحة، وتم اختباره على مجموعتين، وسيتم عرض نتائجه للباحثين في الدول الأخرى.

وأشار المسؤول بوزارة الصحة إلى أنه نتائج الفحص الخاص بالفيروس، اظهرت أن المرضى الذين خضعوا لهذا العلاج حصلوا على نتائج جيدة؛ مردفا ان 40% من المصابين الذي استخدموا هذا المركب الدوائي غادروا المستشفى قبل 4 أيام.

واكد رئيس الهيئة العلمية للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا ان ما توصلت إليه إيران هو دواء علاجي للأضرار التي يلحقها الفيروس بالجهاز التنفسي وليس دواءاً مضاداً للفيروس بحد ذاته.

يذكر ان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور"، اعلن ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 16 الفا و169 والوفيات 988 حالة، والمتعافين 5389 شخصا.

انتهى ** ح ع