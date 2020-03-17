الخارجية الإيرانية تستدعي سفير المجر

وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية، ان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، أعرب خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع سفير المجر في طهران، عن مدى احتجاج الجمهورية الاسلامية على التصرف غير المألوف لقوات الشرطة والكادر الطبي لمستشفى سانت لاسو بالعاصمة المجرية بودابست مع طلاب الجامعات الإيرانيين المصابين بكورونا في مستشفى سانت لاسو في بودابست.

واعتبر عراقجي قرار الحكومة المجرية بشأن طرد 15 طالبا ايرانيا مشتبه باصابتهم بفيروس كورونا بأنه غير مقبول؛ داعيا سفير المجر لابلاغ حكومة بلاده طلب طهران القائم على إعادة النظر في هذا القرار.

وأكد مساعد وزير الخارجية، خلال اللقاء، مسؤولية السلطات المجرية في توفير ظروف جيدة في مجالات السكن والصحة والعلاج للطلبة الايرانيين.

من جهته قدم السفير المجري، خلال اللقاء، تقريرا عن أحدث المستجدات حول تفشي كورونا في بلاده والخطوات التي اتخذتها السلطات هناك لمعالجة الازمة واعداً بابلاغ حكومة بلاده طلب طهران بأسرع وقت.

ويشار الى ان سفير المجر كان استدعي مرتين الى وزارة الخارجية الايرانية خلال الاسبوعين الماضيين.

ويدرس نحو 2500 طالب ايراني في جامعات المجر حاليا وتقوم السفارة الايرانية في بودابست بمتابعة شؤونهم في مجال الاقامة والدراسة.

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