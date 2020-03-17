قائد الثورة يوافق على عفو او خفض عقوبة عدد من المدانين

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية اليوم الثلاثاء، ان سماحته وفي معرض الرد على رسالة رئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي" التي بعثها على اعتاب الاعياد الرجبية ولاسيما المبعث النبوي الشريف (ص) وايضا عيد النوروز التراثي، ونظرا لضرورة تقليل عدد السجناء، فقد وافق سماحته على الظروف والضوابط ذات الصلة بالعفو او خفض عقوبات المدانين الذين تثبت ادانتهم لغاية (يوم غد الاربعاء) 18 اذار / مارس 2020، وذلك وفقا للتفاصيل الواردة في هذا الطلب.

وجاءت رسالة اية الله العظمى الخامنئي خطابا الى رئيس السلطة القضائية على الشكل التالي :

باسمه تعالی

بعد التحية والتهنئة، لقد تمت الموافقة على اقتراح جنابكم.

والسلام علیکم و رحمة الله

سیّدعلي الخامنه‌ای

انتهى ** ح ع