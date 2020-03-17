الرئيس الكرواتي يؤكد تضامن بلاده مع الشعب الإيراني في مكافحة كورونا

وصرح زوران میلانوویتش، ان موقف الإتحاد الأوروبي الحاسم هو الدفاع عن الإتفاق النووي.

وقال زوران میلانوویتش، خلال استقباله السفير الايراني الجديد برويز اسماعيلي اليوم الثلاثاء: اننا نعلم ان ايران ليست المشكلة وانما هي ضحية لهذا الوباء ونحن واقفون الى جانب الشعب الايراني وسنقدم ما أمكن من المساعدات.

من جانبه، أكد السفير الإيراني في زغرب، ان فرض الحظر على الشعوب إجراء مسيس والابتعاد عنه يعد واجب إنساني ملقى على عاتق جميع الدول.

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