الحظر الأميركي ضد إيران يشكل عقبة كبرى أمام مكافحة كورونا

وفي رسائل منفصلة بعثها اليوم الثلاثاء الى كبار المسؤولين الحكوميين، والبرلمانيين، والشخصيات السياسية، ورؤساء الأحزاب، والمنظمات الإقتصادية والدولية، ووسائل الإعلام في السويد، لفت السفير الإيراني الى التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في العالم وضرورة التوصل الى إجماع عالمي لمكافحته والقضاء عليه.

ودعا معصومي فر في رسائله السلطات السويدية والشخصيات السياسية، والاقتصادية في هذا البلد لعدم الاكتراث بالحظر الأميركي الجائر ضد إيران وبذل الجهود في سبيل مواجهته من منطلق المبادئ الأخلاقية واعتبارات حقوق الإنسان.

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