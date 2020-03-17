أمين عام المنظمة العالمية للمدن الذكية: متضامنون مع إيران في إلغاء الحظر

وأعرب كيونغ يول لي في مطلع رسالته التي نشرتها دائرة العلاقات العامة والشؤون الدولية في بلدية شيراز اليوم الثلاثاء، أود أن أتقدم بأحر التعازي بوفاة ضحايا الاصابة بفيروس كورونا، الذي عرض العالم بأسره الى الخطر.

وأضاف: بصفتي مواطنا كوريا جنوبيا تأثرت بلاده بشدة بفيروس كورونا، أفهم جيدا محنة الشعب الإيراني العظيم الذي يعاني من الفيروس، لكنني متأكد من أننا سنتمكن من تخطى هذه الظروف الصعبة الراهنة وسوف نتغلب عليها عاجلاً أم آجلاً.

وفي رسالة بعثها اسكندر بور الاربعاء الماضي الى رؤساء بلديات الدول الصديقة التي يجمعها اتفاق التوأمة مع شيراز، وايضا المسؤولين لدى المنظمات الدولية، دعا الى الغاء الحظر الجائر الذي يمارس ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في الظروف الراهنة.

ولفت اسكندر بور في رسالته الى ان الحظر القديم والجديد الامريكي ضد ايران لم يستثن حتى الغذاء والدواء والاجهزة الطبية.

واضاف، انه رغم كافة الجهود والتضحيات من جانب الكوادر الطبية والعلاجية في البلاد لكن ماتزال هناك تحديات جادة على صعيد الحد من تفشي فيروس كورونا جراء هذا الحظر اللاانساني الذي يشكل انتهاكا للقوانين الدولية وحقوق الانسان وجريمة حرب لكونه يستهدف حياة المواطنين العزل.

انتهى**أ م د