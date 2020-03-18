وفاة شخصين واصابة 603 آخرين في حوادث الاحتفال بآخر اربعاء من العام الايراني

وقالت المنظمة في تقرير لها انه لغاية الساعة 11:15 من مساء الاربعاء (7:45 مساء بتوقيت غرينتش) اسفرت الحوادث الناجمة عن الاحتفال بمناسبة "جهارشنبة سوري" عن وفاة شخصين واصابة 603 آخرين في انحاء البلاد.

ويقام الاحتفال لمناسبة "جهارشنبة سوري" (اربعاء سوري) في اخر يوم اربعاء من العام الايراني (ينتهي غدا الخميس 19 اذار/مارس) وتكون غالبية الحوادث ناجمة عن اطلاق مفرقعات نارية قوية واشعال نيران والقفز من فوقها من قبل الشباب.

واوضحت منظمة الطوارئ بان 494 من الجرحى هم من الذكور والبقية وعددهم 109 هم من الاناث.

واضاف بانه تمت معالجة 399 من الجرحى حيث غادروا المستشفيات واصيب 32 ببتر في احد الاطراف فيما كانت اصابات 183 منهم في عيونهم.

وتابع التقریر بان المتوفيين هما شاب عمره 23 عاما بمدينة اسلام شهر التابعة لطهران وفتاة عمرها 20 عاما من طهران.

وقالت المنظمة بان غالبية المصابين كانوا من طهران وعدهم 150 ومن ثم محافظة اذربيجان الشرقية 71 ومحافظة اذربيجان الغربية 67 شخصا.

انتهى ** 2342