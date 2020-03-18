شحنة خامسة من المساعدات الطبية الصينية تصل الی ايران

وافادت القنصلية العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية في شنغهاي ان حجم هذه المساعدات یبلغ زنتها طنين تم ارسالها من قبل القنصلية الى البلاد.

وتتضمن هذه المساعدات 5 الاف عدة طبية (كيت) للتشخيص السریع لفيروس كورونا و 220 الف عدد من الكمامات الطبية و 100 الف زوج من الكفوف .

قد تم تسليم هذه الشحنة من المساعدات للقنصل الايراني العام رمضان برواز بحضور مدير عام مكتب العلاقات الخارجية في مدينة شنغهاي.

وكانت اوزبكستان وتركيا والإمارات وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وقطر وأذربيجان وروسيا، وكذلك منظمة الصحة العالمية ، قد ارسلت مساعدات إنسانية لإيران لمواجهة تفشي كورونا.

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