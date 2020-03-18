بطل العالم في الووشو: بالتعاون والصبر سننتصر على كورونا

واضاف اهنكران اليوم الاربعاء ان هذا الفيروس ومنذ فترة وصل الى بلادنا وللاسف تفشى بسرعة مبينا ان الجميع يعاني منه مؤكدا على انه بالتعاون والصبر والالتزام بالارشادات الصحية سنتخطى هذه الايام العصيبة وسننتصر على هذا المرض.

ودعا الشعب الايراني الی الالتزام بالتعليمات والارشادات الصحية وعدم الخروج من البيت والتعاون مع الذين يقدمون الخدمات لمكافحة هذا الفيروس مبينا .

واعرب بطل العالم في الووشو عن شكره لجميع الكوادر الصحية في البلاد الذين يضحون من اجل انقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا ويعملون علی الحد من تفشي المرض اكثر فاكثر.

انتهى**م م**