الحائزعلى فضية العالم لرفع الاثقال: البقاء في البيت هو السبيل لعلاج مرض كورونا

واضاف موسوي اليوم الاربعاء ان حملة "مساهمتي في مكافحة كورونا" هي خطوة مهمة للقضاء على فيروس كورونا في ايران مبينا ان القضاء علی هذا المرض يتطلب اجراءات لاتنحصر في الكادر الطبي بل على الجميع تقديم ما يملكه للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا من خلال تحمل المسؤولية.

وفيما اكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والارشادات الصحية للقضاء على هذا المرض المستجد، اضاف ان هيئة الاذاعة والتلفزيون ووزارة الصحة تقدم الارشادات والتعليمات للمواطنيين عليهم الالتزام بها. فاذا بقي الجميع في البيت والتزم بالتعليمات الصحية سوف نتمكن من القضاء على فيروس كورونا داعيا ابناء الشعب الی الابتعاد عن الاماكن المزدحمة لضمان سلامتهم.

وبين موسوي من هذا المنطلق تم ايقاف جميع التمارين الرياضية وقال امارس تماريني في البيت استعدادا لبطولة اسيا واولمبياد طوكيو2020.

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