١٨‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١١:١٨ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83719431
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مساهمتي في مكافحة كورونا

البطل الاولمبي في الکاراتیة يدعو الناس الي البقاء في بيوتهم

البطل الاولمبي في الکاراتیة يدعو الناس الي البقاء في بيوتهم

كرمانشاه/18 أذار/مارس/ارنا-قال الفائز بالميدالية البرونزية لبطولة العالم للكاراتية انه یشارک فی مکافحة فيروس كورونا من خلال البقاء في المنزل و يدعو الاخرين الی الالتزام بالتوصيات الصحية و البقاء في بيوتهم.

واضاف "مهدي خدا بخشي" اليوم الاربعاء لمراسل ارنا، في هذه الايام التي تشهد البلاد ارتفاع تفشي فيروس كورونا علينا جميعا تحمل المسؤولية في مكافحة هذه الفيروس كی تعود الاوضاع الی طبيعتها في اقرب وقت ممكن.

واكد انه و في مثل هذه الظروف علی جمیع ابناء المجتمع الايراني أن يتحملوا المسؤولية و أن يلتزموا بالارشادات الصحية التي تعلنها الجهات المعنية والبقاء في المنازل.

یذکر ان الایرانیین یقتربون من العام الجدید ای عيد النووز الذي يبدأ في 20 مارس 2020. و لدی الايرانيين تقالید وطقوس خاصة يستقبلون بها العام الجديد ومن ضمنها إعادة ترتيب وتأثيث محل السكن، والاستغناء عن الأشياء البالية، وغسل السجاد والستائر أو استبدالها و عادة تعج الاسواق بالناس في مثل هذه الايام لكن هذا العام و بسبب الظروف الخاصة التي تعود الی انتشار فیروس کورونا، باتت الاسواق والشوارع شبه خالیه التزاما بالتوصيات الصحية حول ضرورة البقاء في البيوت في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
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