مكتب رعایة المصالح الايرانية في القاهرة يدعو العالم الی تضافر الجهود لمكافحة كورونا

واشار البيان الى الوتيرة المتزايدة لتفشي كورونا في العالم والتقارير المقلقة بهذا الشأن التي تشير الى زيادة عدد الاصابات بمرض كورونا في مختلف دول العالم ومنها الجمهورية الاسلامية التي تعاني من هذا الفيروس والهجمة الاعلامية الجائرة لتشويه سمعتها مؤكدا ان ايران تتعرض ومنذ اربعين عاما للحظر الامريكي الجائر ولكنها اثبتت انها تقوم وبشافية تامة بتزويد المعلومات المتعلقة بهذا الفيروس و مكافحته فهى بهذأ الشأن تتقدم على الكثير من الدول التي تدعى ذلك.

واضاف البيان ان الحظر الاحادي الجائر هو عمل غير انساني ويعرقل المساعي الايرانية في مكافحتها فيروس كورونا مشيرا بذلك الي تصريحات الرئيس روحاني و تاكيده علی ان انتشار فیروس كورونا اصبح معضلة عالمية ومكافحتها بحاجة الى جهود جميع دول العالم . وبين زير خارجية الجمهورية الاسلامية محمد جواد ظريف ان كرونا مشكلة عالمية فأما ينتصر الجميع في مكافحته او ينهزم الجميع امامه .

ونوه البيان الی ان ايران تمتلك كادر طبي وصحي جيد ذوخبرة عالية الذي يبذل جهودا لیل نهار للسيطرة على تفشي فيروس كورونا ولکن الجمهورية الاسلامية وبسبب الحظر الامريكي الجائر تواجه عقبات في تأمين المعدات التي تحتاجها لادارة الازمة لذلك فان الارهاب الاقتصادي والحظر يعرقلان مساعي الحكومة والشعب الايراني في مكافحة فيروس كورونا .

و جاء في البيان ان الحظر النفظي ومنع التبادل المالي يحول دون شراء المعدات والادوية التي تحتاجها ايران لمعالجة المرضی کما ان الحظر الاحادي الامريكي ضد ايران يمثل انتهاكا صارخا للقرار 2231 وقرار المحكمة الدولية الصادر بتاريخ 3 اكتوبر 2018 و يعتبر عقابا جماعيا للشعب الايراني.

ودعا البيان العالم الی ضرورة تحمل المسؤولية لالغاء الحظر الامريكي الاحادي الجائر ضد ايران و اكد ان الفيروس لايعرف الحدود وعلى الجميع مواجهته وتوفير جميع الامكانيات الصحية والطبية للقضاء عليه كونه يمثل تهديدا عالميا .

ويؤكد البيان ان اليوم بات رفع شعار " لا للحظر الامريكي الاحادي ضد ايران" مسؤولية عالمية وانسانية .

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