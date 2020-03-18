كبیر أساقفة الأرمن فی طهران يدعو الى تجنب حضور التجمعات

وعلى اعتاب حلول العام الايراني الجديد وعيد النوروز قال كبیر أساقفة الأرمن فی طهران 'سیبوه سركیسیان' اليوم الاربعاء انني و في الاجواء التي يعاني العالم من تفشي فيروس كورونا اقدم خالص التهاني والدعاء للشعب الايراني واتمني للجميع الصحة والنجاح والسعادة.

وفيما اكد علی ضرورة البقاء في منازلنا بسبب تفشي فيروس كورونا قال ان المسؤولين الحكوميين يعملون على تحسين الظروف بطرق مختلفة و انقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا.

وحث كبير اساقفة الارمن المواطنين الايرانيين الى توخي الحدر والعمل للتوصيات الصحية وتجنب حضور التجمعات والاهم من ذلك عدم نسيان الدعاء لما لها من قوة الشفاء.

وهنا سركيسيان مرة اخرى حلول عيد النوروز لسماحة قائد الثورة الاسلامية أية الله الخامنئي ورئيس الجمهورية والشعب الايراني العظيم وسائلا الله سبحانه وتعالی السلامة والبركةوالسلام للجميع.

انتهى** 1453**