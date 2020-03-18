بطل العالم في المصارعة الحرة: لنكون جميعا سفراء الصحة

واضاف سلطاني اليوم الاربعاء ان البطل الرياضي بأمكانه ان يكون مثالا جيدا يحتذى به وان اي تصرف منه سيرحب به الجميع مبينا ان القصور حيال فيروس كورونا سيعرض الجميع للخطر وستكون له تداعيات لاتحمد عقباها لذا علينا جميعا الالتزام بالارشادات والتعليمات الصحية للحيلولة دون تفشي المرض .

وبين ان الالتزام بالصحة الفردية اهم طريق لقطع سلسلة الاصابة بكورونا لذلك فأن البقاء في البيت والالتزام بالتعليمات الصحية ضروريا للقضاء على فيروس كورونا المتفشي في 160 دولة بجميع قارات العالم .

وطلب سلطاني من الجميع البقاء في البيت والالتزام بالتعليمات والارشادات الصحية والتعاون للقضاء على مرض كورونا .

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