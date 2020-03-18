على الضمائر الحية السعي لانهاء الحظر الامريكي ضد ايران

وافاد المركز الاعلامي في سفارة الجمهورية الاسلامية في فرنسا ان السفير بهرام قاسمي بعث اليوم الاربعاء برسائل منفصلة الى عدد كبير من المسؤولين والشخصيات السياسية والبرلمانية والثقافية والاعلامية في فرنسا اشار فيها الى التهديد التي تتعرض له البشرية بسبب انتشار فيروس كورونا واضاف : ان هذا الفيروس لايعرف الحدود و لا يميز بين الشرق والغرب و لابين دول متقدمة و لا نامية فهو مشكلة ومعضلة " عالمية" يتعرض لها العالم جميعا.

وجاء في الرسالة ان ايران بلد كبير يتمتع بتاريخ وثقافة عريقة يتعرض ومنذ سنين لحظر احادي غيرقانوني وغير انساني من جانب الولايالت المتحدة الامريكية حيث عرقلت امريكا شراء المعدات الطبية والصحية والادوية والمعدات العلاجية والتبادل المالي بين ايران و الكثير من دول العالم .

واضاف سفير الجمهورية الاسلامية لدى باريس ان الشعب الايراني والكادر الصحي يقوم بمكافحة مرض كورونا بكل مايملكه من الامكانيات مؤكدا انه على الضمائر الحية وفي ظل الظروف الراهنة والحساسة في تاريخ البشرية السعي لاتخاذ اجراء مناسب وانساني لانهاء الحظر المفروض علی ايران ويجب على العالم الا يخضع لاملاءات امريكا ولايعرض الروح البشرية للخطر .

وطلب قاسمي من الشخصيات الفرنسية وانطلاقا من القيم الانسانية أن تطلب من الحكومة او المنظمات الدولية والمدنية والاعلامية لانهاء الحظر المفروض على الشعب الايراني لان الحظر لايهدد الابرياء في ايران فحسب بل يهدد العالم اجمع .

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