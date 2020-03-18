موسوي : لابد لجميع الدول ان تكافح كورونا دون عراقيل

وفي تصريح له اليوم الاربعاء ، تطرق عباس موسوي الى الاجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية الايرانية بشان ازالة العراقيل التي تواجهها ايران في مجال مكافحة فيروس كورونا وقال : ان وزارة الخارجية أقدمت عن طريق جمهورية اذربيجان باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لحركة عدم الانحياز ، ودعت الدول الاعضاء في الحركة الى رفض الحظر الامريكي الاحادي على ايران.

واضاف ان ايران دعت دول عدم الانحياز الى مطالبة امريكا بالغاء الحظر غير القانوني على ايران لتمكينها من مكافحة انتشار فيروس كورونا الذي تحول الى ازمة عالمية.

واشار موسوي الى الموقف اللامسؤول لبعض الدول الاعضاء كالسعودية والبحرين والمغرب التي افشلت اجماع الحركة في مساندة المطلب الايراني.

واعرب موسوي عن شكر وتقدير ايران لجميع الدول التي وقفت حتى الان الى جانب ايران ودعمت جهودها في مكافحة كورونا ، معربا عن الاسف في الوقت ذاته لمواقف بعض الحكومات العربية والاسلامية الجارة لايران بالوقوف ضد الشعب الايراني في هذه الظروف الخطيرة.

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