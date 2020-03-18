رسامة صينية تدعو الشعب الايراني الي البقاء في البيوت للحد من انتشار كورونا

وقالت الرسامة الصينية اليوم الاربعاء ان اتباع التعليمات والارشادات الصحية ومنها البقاء في المنازل و استخدام الكمامات وغسل اليدين على الدوام و الابتعاد عن المصابين او المشكوك باصابة هذا الفيروس كل ذلك يعلب دورا مهما في السيطرة على تفشي فيروس كورونا والقضاء عليه.

واعربت ينغ عن ثقتها من قدرة الشعب الايراني وفي القريب العاجل علی الانتصار على كورونا وعودة الحياة الی طبيعتها وجددت تاكيدها على ضرورة الالتزام بالتعليمات والارشادات الصحية التي تطلقها الجهات المعنية .

وفيما اشارت الي العلاقات الصداقة بين الشعبين الصيني و الايراني قالت ان الشعب الصيني ينتابه القلق من تفشي كورونا في ايران ويتابع اخباره عن كثب متمنيا ان يتم القضاء عليه باسرع وقت يمكن.

واضاف ينغ ان الشعب الايراني قدم المساعدات الانسانية للشعب الصيني في اطار مكافحة كورونا وهو اليوم يقوم بمساعدة ايران ليفتح صفحة مشرقة جيدة في العلاقات بين الشعبين.

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