لنحول تهديد كورونا الى فرصة لتعزيز العلاقات الودية بين الصين و ايران

وجاء في رسالة شن هايي شيونغ " تلقيت رسالتكم بكل ود وتقدير" واضاف في الوقت الذي تتعرض ايران لتفشي فيروس كورونا فأن جميعنا يتألم لذلك وبصفتي ممثلا عن الموظفين والاعلاميين في الاذاعة والتلفزيون الصيني اتقدم اليكم بخالص التعاطف متمنيا لكم ولزملائكم دوام الصحة والعافية .

واشار رئيس الاذاعة والتلفزيون الصيني الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والشعب الايراني لمكافحة تفشي كورونا معربا عن ثقته عن تمكن الحكومة والشعب الانتصار على كورونا باسرع مايمكن.

ووصف وكالة انباء الجمهورية الاسلامية ( ارنا) بانها صديق وشريك قديم للاذاعة والتلفزيون الصيني معربا عن تقديم المساعدة لمكافحة فيروس كورونا مؤكدا على ان العلاقات الثنائية ستنمو اكثر فأكثر في ظل التعاون المشترك في هذا الظرف الحساس الذي يواجهه البلدين.

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