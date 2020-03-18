الرئيس روحاني يأمر بتعطيل العمل في بعض المؤسسات العامة للبلاد

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة روحاني اليوم الاربعاء، حيث تصريحات وزير الصحة الايراني الذي نوه فيها الى النتائج الايجابية المترتبة على تعطيل العمل في هكذا مؤسسات لاحتواء فيروس كورونا المستجد والحد من تفشي هذا المرض.

وطالب رئيس الجمهورية اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، بتحديد هذه المراكز ذات اكثيرة المراجعات ليتم ايقاف العمل فيها وفقا للاهداف المنشودة وخلال الفترة المحددة فقط.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال مجلس الوزراء اليوم، استعرض الرئيس روحاني الاحداث والكوارث الطبيعية التي مرّت بها ايران على مدى العام الحالي (الايراني الموشك على نهايته في 20 اذار / مارس 2020)؛ مشيدا بجهود الوزراء وجميع الموظفين والعاملين لدى الجهات الحكومية، ومؤكدا ان صمود ومقاومة وتعاون الشعب الايراني العظيم في خضم هذه التقلبات مدعاة للثناء والتقدير.

يذكر ان وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي اعلنت اليوم الاربعاء، ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم 17 الفا و361 شخصا، والوفيات 1135 حالة، بينما تعافى لحد الان 5 الاف و710 اشخاص من اجمالي المصابين.

انتهى ** ح ع