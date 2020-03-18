نقابة صيادلة جورجيا تقدم مساعداتها العلاجية الى إيران

وفي تغريدة نشرتها عبر حسابها الخاص على شبكة تويتر للتواصل الإجتماعي، أضافت السفارة الإيرانية لدى جورجيا، "ان شحنة من المساعدات العلاجية لمكافحة فيروس كورونا من جانب نقابة صيادلة جورجيا، تم ارسالها الى إيران أمس الثلاثاء على متن رحلة "استثنائية" لخطوط قشم الإيرانية".

وقدمت حتى الآن كل من الصين والكويت وأوزبكستان وتركيا والإمارات وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وقطر وأذربيجان وروسيا ، وكذلك منظمة الصحة العالمية واليونيسف مساعدات نقدية وعينية إلى إيران لمكافحة تفشي وباء كورونا.

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