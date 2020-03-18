كدخدائي : مجلس صيانة الدستور يوافق على لائحة الميزانية الجديدة

وفي سياق متصل، اعلن كدخدائي خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الاربعاء، ان مجلس صيانة الدستور كان قد حدد 80 ملاحظة على لائحة الميزانية الجديدة والتي جرت التعديلات عليها من قبل البرلمان، لتلقى موافقة المجلس بعد اجراء هذه التعديلات.
انتهى ** ح ع
طهران / 18 اذار / مارس / ارنا – كتب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور "عباسعلي كدخدائي" في تغريدة له اليوم الاربعاء : انه بعد اجراء التعديلات المحددة من جانب المجلس على لائحة الميزانية الجديدة (للعام الايراني القادم –يبدأ في 21 اذار / مارس 2020)، فقد تم اليوم الاربعاء ابلاغ البرلمان بشأن رأي مجلس صيانة الدستور بعدم تعارض الميزانية مع الشريعة المقدسة ودستور البلاد.
وفي سياق متصل، اعلن كدخدائي خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الاربعاء، ان مجلس صيانة الدستور كان قد حدد 80 ملاحظة على لائحة الميزانية الجديدة والتي جرت التعديلات عليها من قبل البرلمان، لتلقى موافقة المجلس بعد اجراء هذه التعديلات.
انتهى ** ح ع
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