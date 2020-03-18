رئيس غرفة التجارة الايرانية يدعو الغرف الاوروبية لمواجهة الحظر الامريكي

وتطرق شافعي في رسالته الى انتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا) في ايران الذي شكل تهديدا كبيرا للشعب الايراني؛ مبينا ان الحظر اللاقانوني الذي تفرضه امريكا ضد البلاد شكل حجر عثرة اساسية في مسار الجهود الهادفة لتوفير الدواء والاجهزة والمعدات الطبية الضرورية من اجل مكافحة هذا الفيروس.

واضاف : هذا الحظر جسّد ابرز مصاديق انتهاك المعايير الانسانية البديهية في العالم.

وتابع رئيس غرفة التجارة الايرانية : ان المتوقع من الغرف التجارية الاوروبية ان تبادر في سياق مبادئها الاجتماعية الى الضغط على حكومات بلدانها لتقليل النتائج المترتبة على الحظر الامريكي ولاسيما في مجال استيراد الدواء والاجهزة الطبية، وبما يؤدي الى تحسين الظروف الراهنة للشعب الايراني.

وخاطب شافعي رئيس رابطة الغرف التجارية الايرانية بالقول : انني على ثقة قوية بان القضايا الانسانية تحظى باهمية كبيرة لديكم؛ لكن رغم ذلك فإن المتوقع منكم هو ان تقوموا من خلال التفاوض مع الغرف التجارية بالإتحاد الاوروبي وتحذريرهم بشان الوضع الحالي لتستطيع ايران الحصول على الدواء والاجهزة الطبية الضرورية في مكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشار هذا المرض.

انتهى ** ح ع