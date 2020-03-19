خبير عراقي: التزام الفرد بالتوصيات الصحية رسالة انسانية يحمي من خلالها نفسه ومجتمعه والبشرية

واشار الكندي في حوار خاص مع مراسل "ارنا" في العراق الاربعاء، الى الحملة التي اطلقتها وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء تحت عنوان "مساهمتي في مكافحة فيروس كورونا" ان : هناك مجموعة من الاجراءات الواجب اتخاذها، اولها هو نشر الوعي وتعريف المجتمع بمخاطر هذا الوباء، وضرورة اتخاذ كل التدابير والاجراءات الوقائية للحيلولة دون تفشي هذا الفايروس.

وقال : لابد من منع كل ما يساعد على انتقال هذا الوباء الذي لايمكن ادراك مدى خطورته التي لعلها اخطر من النار في الهشيم، واذا كانت النار يقال عنها (مستعظم النار من مستصغر الشرر) فهذا الفايروس هو اخطر من مستصغرات الشرر جميعا، فهو اليوم يذهب الى ضرب حياة الانسان وضرب اقتصاده.

ولفت الكندي الى ان : جميع الخطوات التي تتخذها الدول على صعيد الوقاية والعلاجات وتوفير ما يساعد بتعزيز المناعات جميعها مطلوبة، لكن الاساس هو الاجراءات التي يتخذها الناس في حماية انفسهم ومنع انتشار المرض.

وشدد انه يجب ان لا يكون الفرد في المجتمع اليوم هو الحاضن وهو الناقل للفايروس فالفرد حين يلتزم بالتوصيات الصحية ويقوم بتطبيقها بصورة صحيحة فهو يؤدي رسالة انسانية يحمي من خلالها نفسه ومجتمعه والبشرية من هذا الفايروس القاتل.

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