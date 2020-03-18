١٩‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83720636
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لاريجاني يبلغ رئيس الجمهورية بقانون الميزانية العامة للبلاد

لاريجاني يبلغ رئيس الجمهورية بقانون الميزانية العامة للبلاد

طهران / 19 اذار /مارس /ارنا- بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني رسالة الى رئيس الجمهورية حسن روحاني، أبلغه فيها بقانون الميزانية العامة للبلاد للعام الايراني القادم (يبدأ في 20 آذار/مارس 2020)، ليدخل حيز التنفيذ.

واشار لاريجاني في رسالته الاربعاء الى حسن روحاني، الى المصادقة على قانون الميزانية العامة في لجنة المواءمة بالمجلس، وحصوله على موافقة مجلس صيانة الدستور.

انتهى ** 2342

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