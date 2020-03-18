لاريجاني يبلغ رئيس الجمهورية بقانون الميزانية العامة للبلاد

طهران/ 18 اذار/ مارس/ ارنا - أكد الرئيس حسن روحاني، ان الشعب الايراني وخلال العام الايراني الذي ينتهي بعد يومين، حوَل الكارثة الى ملحمة وصنع من الملحمة نصرا ، وبالتالي فان الشعب قد سطر مفخرة كبيرة هذا العام لانه واجه مخططات العدو في جميع المجالات ولم ينحن أمامها.