هزة ارضية بقوة 4.3 ريختر تضرب شمال غرب ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة ضربت ضواحي بلدة قطور بمحافظة اذربيجان الغربية في الساعة 2:37:21 فجر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (11:07:21 مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش).

ووقعت الهزة في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 38.53 والطول الشرقي 44.44 درجة على بعد 7 كم من بلدة قطور و 32 كم من زرآباد و 44 كم من خوي بمحافظة اذربيجان الغربية.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.

يذكر ان هزة ارضية بقوة 5.7 ريختر ضربت بلدة قطور صباح يوم 23 شباط/فبراير الماضي ادت الى اصابة 104 اشخاص والحاق اضرار كلية وجزئية بـ 5 الاف وحدة سكنية.

وفي اليوم ذاته ضربت هزة ارضية بقوة 5.9 ريختر بلدة زرآباد ما ادى الى مضاعفة اضرار الهزة التي ضربت قطور.

انتهى ** 2342