مسؤول صحي ايراني: 50 شخصا يصابون بفيروس كورونا في البلاد كل ساعة

وكتب جهانبور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر اليوم الخميس، انه في كل ساعة تقريبا يصاب 50 شخصا بفيروس "كوفيد-19" كما يتوفى شخص مصاب بهذا الفيروس كل 10 دقائق كمعدل.

واضاف المتحث باسم وزارة الصحة: انه وفي ضوء هذه المعلومات يتوجب علينا اتخاذ القرار بوعي حول السفر والتنقل والزيارات لمناسبة عيد النوروز.

وكان مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني علي رضا رئيسي قد اعلن في تصريح صحفي يوم امس بان عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 17361 والمتعافين 5710 والمتوفين 1135 حالة لغاية ظهر الاربعاء.

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