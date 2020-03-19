مسؤول طبي ايراني: لم نصل بعد الى نقطة الذروة لمرض "كوفيد-19"

وقال ظفرقندي في تصريح له الاربعاء، ان المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم يصل نقطة الذروة لغاية الان في البلاد وفي حال عدم التزام التوصيات الصحية اللازمة من قبل المواطنين سنواجه وضعا خطيرا في هذا المجال.

واعتبر وقف الحالة التصاعدية للاصابة بالمرض وعدد الوفيات بانه متعلق بمدى الالتزام بالشروط الصحية وقال، ان دراسات زملائنا تشير الى اننا نطوي مرحلة تصاعدية وان وقف ذلك يعتمد على اجراءات المسؤولين والتزام المواطنين.

واضاف، انه وفقا لصيغ الامراض السارية، لو استطعنا رفع نسبة العزل والبقاء في المنازل بمقدار 15 الى 20 بالمائة، سنتمكن من عبور مرحلة الذروة بصورة اسرع.

يتبع ** 2342