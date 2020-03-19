مسؤولة صحية في نيويورك: القرارات الجماعية لها تأثير كبير على مكافحة الكورونا

وقالت "سيرا مدد" اليوم الخميس، إن كل شخص، سواء كان شابا أو كبيرا بالسن أو سالما معافا، له دور في تفشي او مكافحة الفيروس، لكن القرارات التي نتخذها بشكل جماعي بشأن هذا الوباء العالمي المأساوي سيكون لها تأثير عميق في مكافحته.

وأضافت مدد: نحتاج أيضا إلى اتخاذ الاحتياطات المعتادة لمنع انتشار فيروسات الجهاز التنفسي مثل غسل اليدين وتغطية السعال والعطس وتنظيف الأسطح شديدة اللمس والبقاء في المنزل إذا مرضنا.

وقالت : إذا تجاهلنا إجراءات الصحة العامة ولم نلتزم بها، فسوف نعرض المجتمع الأكبر للخطر وايضا سنضع عبئا ثقيلا على النظام الصحي الذي لن يكون قادرا على التعامل مع التدفق الكبير للمرضى.

وأصيب في الولايات المتحدة بفيروس كورونا حتى الان 9 الاف و410 شخص توفي منهم 150 شخصا وتعافى 106.

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