الحظر الأمريكي منع إيران من مكافحة كورونا بشكل فاعل

وشدد "خليل شيرغلامي" في مقابلة نشرت اليوم الخميس، على ضرورة مطالبة جميع الدول برفع هذه العقوبات القاسية في الظروف الصعبة التي أصبح فيها كورونا تحديا عالميا مشتركا.

وفي إشارة إلى تعاطف وتضامن الشعب والحكومة الإيرانية مع الصين في وقت تفشي فيروس كورونا، والدعم السخي من الصين حكومة وشعبا لإيران هذه الأيام، مؤكدا أنه بمساعدة احدنا الاخر سننجح في مواجهة هذا التحدي.

وقدمت الصين حكومة وشعبا والشركات الصينية في الأيام الأخيرة ، مساعدات كبيرة لبلدنا في مكافحة كورونا، حيث تم ارسال خمس شحنات من الإمدادات الطبية المقدمة من مناطق في جنوب الصين وقامت القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية في غوانجو بشحنها الى ايران.

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