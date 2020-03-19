١٩‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٩:٤٤ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83720773
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القنصل العام الايراني في غوانجو:

الحظر الأمريكي منع إيران من مكافحة كورونا بشكل فاعل

الحظر الأمريكي منع إيران من مكافحة كورونا بشكل فاعل

بكين/ 19 اذار/ مارس/ ارنا - وصف القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في غوانجو في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا، الحظر الأمريكي غير القانوني والجائر بأنه عقبة أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمكافحة فيروس كورونا بشكل أكثر فاعلية.

وشدد "خليل شيرغلامي" في مقابلة نشرت اليوم الخميس، على ضرورة مطالبة جميع الدول برفع هذه العقوبات القاسية في الظروف الصعبة التي أصبح فيها كورونا تحديا عالميا مشتركا.

وفي إشارة إلى تعاطف وتضامن الشعب والحكومة الإيرانية مع الصين في وقت تفشي فيروس كورونا، والدعم السخي من الصين حكومة وشعبا لإيران هذه الأيام، مؤكدا أنه بمساعدة احدنا الاخر سننجح في مواجهة هذا التحدي.

وقدمت الصين حكومة وشعبا والشركات الصينية في الأيام الأخيرة ، مساعدات كبيرة لبلدنا في مكافحة كورونا، حيث تم ارسال خمس شحنات من الإمدادات الطبية المقدمة من مناطق في جنوب الصين وقامت القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية في غوانجو بشحنها الى ايران.

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