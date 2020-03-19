اجتماع لرؤساء القوى الثلاث مع رؤساء اللجان الرئيسية التابعة للمقر الوطني لمكافحة كورونا

وحضر الاجتماع رؤساء السلطات الثلاث ورؤساء اللجان الرئيسية التابعة للمقر الوطني لمواجهة كورونا، وهم وزير الصحة رئيس اللجنة سعيد نمكي، ووزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، ووزير الطرق وبناء المدن محمد اسلامي، ونائب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان، ومساعد رئيس الجمهورية لشؤون العلوم والتكنولوجيا سورنا ستاري، ورئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي.

وكان الرئيس روحاني قد اعلن وبعد اجتماع مجلس الوزراء الأخير امس الأربعاء، استمرار نشاط مقر كورونا في البلاد حتى في ايام عطلة النوروز.

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