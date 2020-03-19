١٩‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83721047
٠ Persons

سمات

اجتماع لرؤساء القوى الثلاث مع رؤساء اللجان الرئيسية التابعة للمقر الوطني لمكافحة كورونا

اجتماع لرؤساء القوى الثلاث مع رؤساء اللجان الرئيسية التابعة للمقر الوطني لمكافحة كورونا

طهران/ 19 اذار/ مارس/ ارنا - عقد اجتماع رؤساء السلطات الثلاث اليوم الخميس مع رؤساء اللجان الرئيسية التابعة للمقر الوطني لمكافحة كورونا في مكتب رئيس الجمهورية.

وحضر الاجتماع رؤساء السلطات الثلاث ورؤساء اللجان الرئيسية التابعة للمقر الوطني لمواجهة كورونا، وهم وزير الصحة رئيس اللجنة سعيد نمكي، ووزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، ووزير الطرق وبناء المدن محمد اسلامي، ونائب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان، ومساعد رئيس الجمهورية لشؤون العلوم والتكنولوجيا سورنا ستاري، ورئيس مكتب  رئيس الجمهورية محمود واعظي.

وكان الرئيس روحاني قد اعلن وبعد اجتماع مجلس الوزراء الأخير امس الأربعاء، استمرار نشاط مقر كورونا في البلاد حتى في ايام عطلة النوروز. 

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 15 =