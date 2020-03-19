السلامة ملكة مائدة السينات السبع

ومع انتشار فيروس كورونا والقاء ضلاله السوداء على نوروز هذا العام وبداية السنة الجديدة التي تنطلق صباح غدا الجمعة ، تدخل سين جديدة تكتسب أهمية كبيرة وهي السلامة.

وبالتالي يتوجب على الجميع الالتزام الدقيق بالتوجيهات الصحية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الاخرين.

ان فيروس كورونا قلب الموازين ليس في ايران وحدها بل في العالم اجمع ، وترك اثاره على الحياة اليومية والاجتماعية للشعوب بمافيها الشعب الايراني .

وفي الوقت الذي كانت تسلط فيه الاضواء على نشاط وحيوية هذه الايام من آخر العام وبداية العام الجديد وما تشهده من حركة دؤوبة للايرانيين في التبضع والتزاور واظهار البهجة والفرح، نشهد اليوم تحول بوصلة وسائل الاعلام ووسائل التواصل نحو كورونا للحديث عن اخطاره واثاره ووسائل الوقاية منه والتوصيات الصحية للانتصار على هذا العدو الجديد.

وبما أن الصحة والسلامة هي من اكبر النعم على الانسان ، صار لزاما على الجميع ان يلتزموا بالتوصيات التي تحول انتشار هذا المرض أو الاصابة به، ومن مصاديق ذلك اجتناب التزاور والاجتماعات العائلية ، والبقاء في البيوت ، والغاء كل أنواع السفر هذا العام.

انتهى** 2344