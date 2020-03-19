السفير جلالي يدعو إلى زيادة الدعم الروسي لرفع الحظر الأمريكي الجائر

واجرى جلالي محادثات هاتفية منفصلة مع نائب رئيس مجلس الدوما الروسي ورئيس مجموعة الصداقة بين البرلمان الروسي ومجلس الشورى الاسلامي ورئيس لجنة الاتحاد الروسي للشؤون الدولية ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي.

واشار السفير الايراني الى الانتشار الواسع لفيروس كورونا في إيران وجهود الحكومة والشعب الإيراني للقضاء على المرض، وقال إن الحظر الأمريكي الجائر ضد الشعب الإيراني قد حد من قدرات بلادنا، خاصة في القطاع الصحي والعلاجي ، وأثر بشدة على الشركات الصغيرة.

واضاف جلالي إنه من أجل منع هذه الكارثة الإنسانية التي سيكون لها آثار ضارة على المنطقة والعالم بأسره، يتعين على الدول بذل جهود مشتركة داعيا المسؤولين والبرلمانيين الروس الى زيادة الدعم لرفع الحظر الأمريكي الأحادي ومساعدة المتضررين.

بدورهم أقر البرلمانيون الروس بالحاجة إلى رفع العقوبات الأمريكية الأحادية والتي حرمت الشعب الإيراني من الحصول على الموارد الطبية الكافية ، وتعهدوا بمتابعة حقوق ايران في المحافل الدولية وشددوا على استمرار المساعدات الانسانية الروسية لمواجهة كورونا.

انتهى** 2344