الرئيس روحاني يؤكد ضرورة تنمية الوعي لمواجهة كورونا

وفي جلسة ضمت رؤساء السلطات الثلاث ومسؤولي اللجان الاساسية في المركز الوطني لمكافحة كورونا اليوم الخميس ، اعرب روحاني عن شكره لالتزام المواطنين بالتعليمات والتوجيهات الصحية وخاصة فيما يتعلق بالبقاء في المنازل واجتناب السفر معربا عن الامل في أن نشهد مرحلة انحسار كورونا اذا واصل المواطنون هذا الالتزام باهتمام أكبر.

واشار روحاني الى تكليف وزير الداخلية والمحافظين بدراسة وضع مراكز المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والعمل على اغلاق الاسواق والمراكز التجارية لمدة اسبوعين ماعدا اماكن بيع الادوية واللوازم الصحية والمواد الغذائية والسلع المهمة للمواطنين للحيلولة دون حصول التجمعات المزدحمة.

كما تطرق الرئيس روحاني الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم ومساعدة الفعاليات الاقتصادية التي تضررت بسبب الوضع الطارئ الذي خلفه انتشار كورونا.

وقدم روحاني خلال الاجتماع تقريرا مفصلا عن الاوضاع في مختلف انحاء البلاد والاجراءات التي اتخذت وتتواصل لمواجهة انتشار كورونا ، كما تحدث عن الاوضاع الأمنية في البلاد.

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