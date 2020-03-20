الناطق الرسمي بأسم دار الافتاء العراقية: لرجل الدين دور مميز لتفادي انتشار وباء كورونا

وقال الشيخ البياتي في حوار خاص مع مراسل "ارنا" في بغداد وضمن الحملة التي اطلقتها وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء تحت عنوان "مساهمتي في مكافحة فيروس كورونا، : ان هذا الابتلاء الرباني الذي جاءنا ونعيش فيه فتنة عظيمة، لابد ان نتعاون فيه جميعا على البر والتقوى كما اوصانا نبينا الاكرم محمد "صلى الله عليه وآله الطاهرين" وبجدية واهتمام واسعين ونكون يدا واحدة مع خلية الازمة لمواجهة فايروس كورونا.

وأضاف : نصيحتي ان لايرد مريض على صحيح وان لايدخل المريض الاماكن العامة وان يهرع الى اسباب العلاج واخذها، وابلاغ الجهات المختصة عن حالته، كما أوصي بالتزام المنازل وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى.

وقال : اوصي التجار والباعة جميعا بأن يضعوا الله نصب اعينهم ولايركبوا موجة غلاء الاسعار فنحن جميعا في ابتلاء وعلينا ان نتكاتف ونعين بعضنا لتجاوز هذا الابتلاء وهذه المحنة.

واكد الشيخ البياتي على انه : لابد لنا ان نتضرع الى الله وان نكون مع الله، فمن كان مع الله يكون الله معه، وان ندعوا الله بأن يدفع هذا الوباء، فاذا حجب الدعاء نزل البلاء. ولنقول اللهم اجعل هذا البلد آمنا عامرا ومحصنا مدفوعا عنه الوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ابعد هذا الوباء عن بلادنا وعن المسلمين.

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