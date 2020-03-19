سفير إيران في روسيا يواصل المشاورات بشأن مواجهة الحظر الامريكي

و خلال إرساله رسائل منفصلة إلى سفراء الدول في موسكو، قال السفير الإيراني إن الحظر الأمريكي غير القانوني ضد الشعب الإيراني يشكل عقبة خطيرة أمام مكافحة كورونا بشكل فعال، وأن استمرار هذا الوضع سيعرض حياة الكثيرين للخطر.

في هذه الرسائل، حث السفير جلالي السفراء على تجاهل الحظر الأمريكي الظالم لاعتبارات تفرضها المبادئ الأخلاقية وحقوق الإنسان والعمل على التصدي لها.

وكان سفير قطر لدى روسيا "فهد بن محمد آل عطية" قد التقى السفير الإيراني، وناقش معه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الحظر الأمريكي الجائر ضد إيران وانتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

و أعرب سفير قطر عن امتنانه لدعم الحكومة الإيرانية والشعب الإيراني لبلاده، وأعرب عن استعداده لمزيد من التعاون مع الشعب الإيراني والحكومة في مكافحة مرض كورونا.

انتهى** 2344