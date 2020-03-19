ظريف : نتعاون جميعا لرفع مستوى المواجهة مع كورونا

وفي رسالة بارك فيها اعياد النوروز لجميع الشعوب والحكومات التي تحتفل بهذه الاعياد ، قال ظريف : ان الجزء الاكبر من الخطر الذي يواجه الايرانيين ناتج من القيود التي فرضتها امريكا على بلدنا ، مضيفا ان الايرانيين يعانون اليوم من اشد انواع الحظر في التاريخ خلافا لميثاق الامم المتحدة والقوانين الدولية.

وتابع ظريف في رسالته : ان الحصار الاقتصادي المفروض علينا حرمنا من انجاز المعاملات التجارية القانونية ومنعنا من الاستفادة من ثرواتنا ومصادرنا التي تساهم في سد حاجات المواطنين ومن بينها الصحة وضروريات الحياة اليومية ، مشيرا الى ان الولايات المتحدة وفي هذا الوضع الذي يجتاح العالم تمتنع وبشكل حاقد من رفع الحظر غير القانوني عن ايران الامر الذي يعرقل حتى شراء الادوية والتجهيزات الطبية للشعب الايراني.

وجاء في رسالة ظريف : اسمحوا لي ان اعلن بصراحة اننا جميعا شركاء في ظل هذه الاوضاع ، ولابد ان نتعاون جميعا من أجل مكافحة هذا الفيروس ، لكن هذا الامر لايتحقق الابانهاء الحرب التي تستهدف التعددية والتعاون الدولي وسيادة البلدان، وعلى اولئك المنساقين وراء نزوات المتغطرسين ان يفتحوا عيونهم على هذه الحقائق ويدركوا انهم مسؤولون عن النتائج التدميرية للاحادية والسلطوية.

واعرب ظريف عن ثقته بان الشعب الايراني وانطلاقا من رصيد ثمانية الاف عام من الحضارة والمدنية واعتمادا على الوحدة الوطنية المتماسكة سيتجاوز كل هذه المشكلات ويتحول الى مجتمع قوي أكثر تلاحما وتماسكا.

انتهى** 2344