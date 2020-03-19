ظريف : حان الوقت لتغير امريكا سياستها الفاشلة

وكتب محمد جواد ظريف على صفحته على تويتر: قبل 69 عاما وفي مثل هذا اليوم ، أعلن رئيس الوزراء الإيراني (محمد مصدق) ، الذي تم انتخابه من خلال انتخابات ديمقراطية، تأميم صناعة النفط في البلاد لإنهاء نهب ثروة إيران، كان رد الولايات المتحدة على ذلك هو فرض الحظر وتغيير النظام.

واضاف ظريف في تغريدته: منذ عام 1979، أصبح الحظر وتغيير النظام مرة أخرى جزءا محوريا من سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، حتى في أعقاب تفشي فيروس كوفيد -19.

وكتب في ختام تغريدته: حان الوقت لتغيير هذه السياسة المفلسة.

انتهى** 2344