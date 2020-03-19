١٩‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٧:٠١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83721430
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ظريف : حان الوقت لتغير امريكا سياستها الفاشلة

ظريف : حان الوقت لتغير امريكا سياستها الفاشلة

طهران/ 19 اذار/ مارس/ ارنا - بمناسبة الذكرى الـ69 لتأميم صناعة النفط الايرانية، اشار وزير الخارجية الايراني اليوم الخميس ، الى سجل واشنطن من الاعمال العدائية تجاه طهران على مدى العقود الماضية، مؤكدا ان الوقت قد حان للولايات المتحدة لتغير سياساتها الفاشلة.

وكتب محمد جواد ظريف على صفحته على تويتر: قبل 69 عاما وفي مثل هذا اليوم ، أعلن رئيس الوزراء الإيراني (محمد مصدق) ، الذي تم انتخابه من خلال انتخابات ديمقراطية، تأميم  صناعة النفط في البلاد لإنهاء نهب ثروة إيران، كان رد الولايات المتحدة على ذلك هو فرض الحظر وتغيير النظام.

واضاف ظريف في تغريدته: منذ عام 1979، أصبح الحظر وتغيير النظام مرة أخرى جزءا محوريا من سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، حتى في أعقاب تفشي فيروس كوفيد -19.

وكتب في ختام تغريدته: حان الوقت لتغيير هذه السياسة المفلسة.

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