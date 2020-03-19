١٩‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٧:٥٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83721450
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بدء أعمال مركز تشخيص كورونا في مركز ابحاث الهندسة الوراثية

بدء أعمال مركز تشخيص كورونا في مركز ابحاث الهندسة الوراثية

طهران/ 19 اذار/ مارس/ ارنا - في آخر يوم من السنة الايرانية ، بدأ مركز تشخيص كورونا أعماله بعد استحداثه من قبل المركز الوطني لابحاث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية.

وقال الدكتور مصطفى مطلبي رئيس مركز ابحاث الهندسة الوراثية اليوم الخميس، ان المركز وبما يمتلكه من قدرات علمية وبحثية متطورة بادر الى انشاء مركز لتشخيص فيروس كورونا بواسطة التحليلات الجزيئية بهدف المساهمة في الحملة الوطنية للقضاء على هذا الفيروس.

واضاف الدكتور مطلبي ان المركز الجديد يضم أقساما ومختبرات مختلفة ، وقد أصدرت وزارة الصحة اجازة العمل لهذا المركز بعد قيام خبراء الوزارة بتفقده والاطلاع على آليات عمله.

وأوضح ان مركز تشخيص كورونا يتمتع بأعلى المستويات القياسية لشروط السلامة ، ويلتزم بتعليمات منظمة الصحة العالمية .

وأضاف الدكتور مطلبي ان عشر فرق عمل تحقيقية تشكلت في المركز وتتألف من أعضاء الهيئة العلمية للمركز الوطني لأبحاث الهندسة الوراثية والعديد من العلماء والباحثين من أنحاء البلاد .

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